Ish-presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka një mesazh të qartë për Presidentin Biden: “Mos harroni Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor”.

Meta, i cili ishte president i Shqipërisë nga viti 2017 deri në 2022 dhe tani drejton Partinë e Lirisë, është i shqetësuar se Shtetet e Bashkuara po harrojnë një nga aleatët e tyre më të rëndësishëm evropianë dhe NATO.

Në një intervistë ekskluzive me Fox Neës Digital, ish-presidenti tha se Ballkani “po vuan nga status quo” dhe se aktorë të jashtëm si Rusia janë përpjekur të pengojnë integrimin e rajonit në BE dhe anëtarësimin në NATO.

“Ata kërkojnë të krijojnë një vakum që duhet mbushur, për të minuar vlerat dhe themelet europiane”, tha Meta.

Kombi i vogël ballkanik, një nga më të varfërit e Evropës, ka dhënë kontribut të rëndësishëm në synimet e politikës së jashtme të SHBA gjatë viteve.

Shqipëria, një vend marksist autoritar me marrëdhënie të jo të afërta me SHBA-në gjatë Luftës së Ftohtë, është tani një nga vendet më pro-SHBA në Evropë dhe ka një komunitet të madh të diasporës në Shtetet e Bashkuara. Por vëmendja që merr Shqipëria nga Presidenti Biden dhe politikëbërësit perëndimorë është pak për një vend që lufton të konsolidojë demokracinë e tij.

Ndërkohë që SHBA po i jep përparësi mbështetjes së Ukrainës kundër pushtimit të Rusisë, ndërsa në të njëjtën kohë mbështet Izraelin në luftën e tij kundër Hamasit në Gaza, shumë në Ballkan shqetësohen se rajoni nuk po merr vëmendjen që i nevojitet.

Frika e ish-presidentit për mungesën e SHBA-së vjen pas lajmit se Aleksandar Vulin, ish-kreu i inteligjencës së Serbisë, i cili ka lidhje të ngushta me Rusinë dhe është i sanksionuar nga SHBA, do t’i bashkohet qeverisë së re të Serbisë. Vulin u akuzua për përfshirje në krimin e organizuar ndërkombëtar, operacione të paligjshme të narkotikëve dhe keqpërdorim të detyrës publike.

Njoftimi shihet nga shumë në SHBA dhe në mbarë Evropën si një tregues se Serbia nuk po braktis ndjenjat e saj pro-ruse edhe kur kërkon anëtarësimin në BE.

“Jemi të zhgënjyer kur shohim dy individë të sanksionuar në pozita në qeverinë e re. Prioriteti kryesor i Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor është mbështetja e vendeve të rajonit për të realizuar potencialin e tyre të plotë ekonomik dhe demokratik përmes integrimit euroatlantik dhe bashkëpunimit rajonal. Kjo rrugë përfshin harmonizimin e plotë me Bashkimin Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë”, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit për Fox Neës Digital.

Ish-presidenti Meta paralajmëroi për rreziqet e nismës “Ballkani i Hapur”, një propozim që do të lehtësonte një fluks më të lirë të njerëzve dhe mallrave në të gjithë Ballkanin, që në pamje duket se do të përfitonte rajonin. Por Meta e quajti nismën një “alternativë kundër integrimit evropian” dhe ka frikë se do të forcojë regjimet hibride si Serbia që do të minojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, do të eliminojnë pluralizmin politik dhe do të synojnë median dhe lirinë e fjalës.

Meta përfundoi duke thënë se popujt e Ballkanit e duan Shtetet e Bashkuara sepse e shohin si simbol të demokracisë dhe vendi, sipas tij, nuk duhet ta harrojë kurrë këtë.

“Shtetet e Bashkuara nuk duhet ta harrojnë kurrë këtë dhe sa i rëndësishëm është Ballkani për Evropën dhe se Shqipëria mund të jetë një partner afatgjatë për të ndihmuar përballimin e shumë sfidave globale”, tha Meta.

