Në përfundim të aktit skandaloz në ambientet e partisë FRD, Ilir Meta ka folur për mediat.

Ai u shpreh se ndërhyrja e Policisë Bashkiake për lirimin e godinës është përpjekje për grusht shteti.

“Ndërhyrja pasi FRD firmosi me opozitën është akt i tillë. Shkresa nuk përmban numër protokolli. Erdhën për të dhunuar fizikisht dhe psikologjikisht duke përdorur bashkinë bandë. Kjo është përpjekje mafioze. I bëj thirrje opozitës që të zgjohet dhe të mos lejojë më prekje të rregullave të garës. Po i them kryepalaços së bashkisë që ti e di mirë ç’ke bërë me dhe pa firma. Mos iu bind më të sëmurit psiqik” – tha Ilir Meta.

Presidenti shkoi sot në ndihmë të Sali Shehut që nuk pranon të lirojë zyrat që janë ambiente të Bashkisë Tiranë. Ai u përplas fizikisht me policët ku i kërcënoi dhe i dhunoi fizikisht së bashku me shoqëruesit e tij dhe anëtarët e FRD.

