Meta e tepron me Ramën nga Shkodra: Do t’i pres duart po preke një votë!

Presidenti i Republikës Ilir Meta deklaroi nga Shkodra se ‘Rama është një kukull që dihet nga kurdiset në rajon, për të minuar të ardhmen e Shqipërisë’. Ai tha se do t’ia presë duart atij dhe kujtdo që guxon të prekë votat.

“Edi Ramën e paralajmëroj nga Shkodra se do t’ia pres duart atij dhe kujtdo tjetër banditi që guxon të prekë votat. Presidenti do nxjerrë dekrete për mbrojtjen e votës së lirë. Për këtë të jetë i qartë Rama dhe banditët e tij. I gjithë populli do jetë ushtar dhe do ta ndjekë Ramën kudo që të jetë nëse prek 1 votë”, deklaroi Meta në televizionin lokal.