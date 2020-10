“Unë nuk do pranoj më asnjë ndërmjetësim të huaj ta dëgjojë ai e kushdo në rast se do preket një votë në Republikën e Shqipërisë, kaq i thoni atij.

Shpresoj të reflektohet. Unë nuk kam më çfarë të ul, i kam thirrur palët në zgjedhjet vendore për të shmangur kaosin.

Shqipëria nuk i dhimbset dhe nuk mund t’i dhimbset askujt më shumë se sa një shqiptari”, tha Meta në nje emision televiziv.

Presidenti Meta foli gjithashtu për 3 parime teksa paralajmëroi:

“Askush te mos guxoje me nga sot e ne vijim te preke qofte edhe nje vote se do te marre nje pergjigje te paimagjinueshme. Kushtetuta duhet te jete e paprekshme. Aktet e tradhetise duhet te marrin ndeshkimin me te larte.

Keto jane tre parimet apo tre shtyllat mbi te cilat mbeshtetet qendrimi im”.