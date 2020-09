Një edukatore, një mësuese dhe një sanitare e Kopshtit Qendër në qytetin e Delvinës kanë rezultuar pozitive me koronavirus.

Menjëherë pasi ato janë konfirmuar pozitive ka nisur hetimi epidemiologjik dhe janë izoluar të gjithë ata që kanë kontaktuar të infektuarit, ndërkohë që ka nisur dhe dezinfektimi i mjediseve shkollore.

Zyra Arsimore e Delvinës bën me dije se ka zëvendësuar menjëherë mësuesen, edukatoren dhe sanitaren, ndërkohë që do të vazhdohet me kryerjen e tamponëve te të dyshuarit.

Rastet e reja kanë rritur shqetësimin e prindërve për rrezikun e infektimit të fëmijëve.

