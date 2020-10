Një mësuese ndihmëse në shkollën 9-vjecare Avni Rustemi ne Libohovë A. M. rezulton pozitive me Covid-19.

Mësohet se mësuesja nuk është paraqitur në punë që prej të mërkurës.

Ajo ka udhëtuar me autobus me mësues të tjerë. Nesër mësuesve që vijnë nga Gjirokastra do t’u bëhet tamponi.

