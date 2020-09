Një sekretare dhe një mësuese e një gjimnazit “Abaz Shehu” në Tepelenë kanë rezultuar të ifektuara me COVID-19.

Mësohet se sekretarja dhe mësuesja kanë rezultuar të infektuara një ditë më parë

Sipas informacioneve të abcnews për shkak të rasteve me Covid, procesi mësimor ka nisur normalisht si në të gjithë vendin.

Ministria e Arsimit dhe autoritetet shëndetësore kanë bërë apel që të zbatohen të gjitha masat dhe protokollet në shkolla me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit.

Gjithashtu një ditë më parë 10 mësues në shkollën “Jeronim De Rada”, në Tiranë janë konfirmuar pozitiv me Covid. Në lidhje me këtë ministria ka bërë me dije se do të jenë në dispozicion 1 mijë mësues të cilët do të zëvendësojnë kolegët e infektuar.

