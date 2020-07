Që Barcelona nuk po kalon një moment të mirë kjo reflektohet edhe në rezultate. Humbja e fundit ndaj Ossasunas ka tronditur klubin, që realisht duhet të reflektojë në këtë pikë të sezonit. Kampionati shkoi në favor të Real Madrid dhe shpresa e fundit është fitimi i Champions League.

“Nuk e prisnim ta mbyllnim në këtë mënyrë, pikërisht në momentin më vendimtar të sezonit. Jemi ekip i dobët që luan pa intensitet. Humbëm shumë pikë atëherë kur nuk duhet ta kishim bërë. Nuk patëm vazhdimësi. E kam thënë që nëse do të vazhdojmë në këtë mënyrë, do të jetë shumë e vështirë për të fituar Championsin. La Ligan e humbëm. Duhet të ndryshojmë, të bëjmë autokritikë dhe të mos mendojmë që se kemi humbur sepse rivali ishte më i mirë. Napoli? Kështu, do të humbasim ndeshjen me Napolit”.

Messi foli gjithashtu edhe në lidhje me fitoren e titullit kampion të Real Madrid.

“Real Madrid i bëri si duhet gjërat e tij. Pas pauzës nuk kanë humbur asnjë ndeshje. Ne kemi humbur shumë pikë. Duhet të bëjmë autokritikë duke filluar nga ne, lojtarët. Jemi Barcelona dhe duhet t’i fitojmë të gjitha ndeshjet”, përfundon Messi.

g/kosovari