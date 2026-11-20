Lionel Messi mbetet lojtari më i paguar i kampionatit MLS në SHBA. Sipas të dhënave të fundit të Sindikatës së Futbollistëve, argjentinasi kryeson listën e më të paguarve, edhe pse në moshën 39-vjeçare.
Messi ka një kontratë me Inter Miami deri në vitin 2028. Ai përfiton prej saj 28.3 milionë dollarë, gati 8 milionë dollarë më shumë se vitin e kaluar. Në këtë llogari nuk përfshihen të ardhurat e futbollistit nga burime të tjera.
Polaku Robert Lewandowski, që luan për Chicago që prej verës që shkoi, mban vendin e dytë në këtë klasifikim, me 19.51 milionë dollarë në vit. Në vend të tretë është sulmuesi francez Antoine Griezmann, me gati 13.94 milionë dollarë.
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