Argjentina ka mposhtur 2-0 Austrinë, në sfidën e luajtur në Arlington në Texas, e vlefshme për grupin J, ndeshjet e dyta. Në minutën e 4-të, Lautaro Martinez pengohet në zonë nga dy mbrojtësit e Austrisë.
Pas ndërhyrjes së VAR-it dhe pasi arbitri pa vetë pamjet në ekran, drejtoi gishtin nga pika e bardhë e penalltisë. Topin e merr i zakonshmi Leo Messi, i cili si rrallëherë gabon. Topi përfundon jashtë.
Sfida u zhbllokua në minutën e 32-të, ku Leo Messi shleu shpejt gabimin dhe gjeti rrjetën me një goditje me të majtën, pas asistit të Facunda Medina.
Pjesa e parë mbyllet 1-0 për Argjentinën. Në minutën e 55-të, Marcelo Sabitzer ekzekuton një goditje dënimi shumë të rrezikshme, por Emiliano Martinez reagon në kohë.
Në minutën e 73-të, goditja e Messi-t shkon pak larg shtyllës së djathtë. Në minutat shtesë, Austria i afrohet golit të barazimit, por goditja me kokë e Patrick Wimmer shkon ngjitur me shtyllën e majtë. Në minutën e fundit shtesë, Leo Messi dyfishon shifrat dhe vulos fitoren e Argjentinës.
Me dy golat e shënuar sot, Leo Messi shkon në kuotën e 18 golave në historinë e Kupës së Botës, si askush tjetër.
Argjentina kryeson grupin me 6 pikë, duke siguruar kualifikimin për në raundin tjetër. Ndeshja tjetër e këtij grupi, mes Algjerisë dhe Jordanisë, do të luhet nesër në mëngjes.
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