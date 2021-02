Sipas MeteoAlb: Qarkullimi i masave ajrore Siberiane do te ndikojne kushtet e motit ne vendin tone duke bere qe kthjellime dhe vranesira te lehta te jene dominante.

Oret e pasdites vijojne ne ndikimin e motit te kthjellet dhe te ftohte ne te gjithe territorin e vendit.

Temperaturat e ajrit do te rriten me 2 – 3 grade në oret e mëngjesit, po ashtu edhe mesdita sjelle rritje te tyre duke luhatur vlerat ditore nga -14°C deri në 8°C.

Era do fryjë e lehtë me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Lindor- Verilindor duke krijuar në det dallgëzim te ulet.

Kosova

Edhe neser MBETEMI në ndikimin e masave te ftohte siberiane duke bere qe moti te jete kryesiht i kthjellet dhe i ftohte.Oret e pasdites sjellin vraneisra neper te gjithe territorin e kosoves KU me te dukshme do te jenne zonatr verilindore dhe juglindore. Gjatë natës pritet shtim i vraneisrave ne te gjithe trepubliken e kosoves.

Maqedonia e Veriut

Moti i kthjellet dhe i ftohte VIJON ne republiken e MV. Here pas here do te kete kalim te vranesirave KU me te dukshme paraqiten ne zonat Veriore. Pasditja dhe nata sjellin shtim te vranesirave ne te gjithe republiken e MV.