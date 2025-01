Java fillon e ngrohtë dhe e qëndrueshme, por mesjava rikthen reshjet në territor. Këtë njoftoi meteorologia e A2 CNN Tanja Porja në Dita Jonë. Sipas saj temperaturat maksimale do të jenë deri në 19 gradë celsius.

“Kthjellime dhe vranësira në të gjithë territorin pika shiu në veriperëndim. Termometri në mesditë shënon rënie të lehtë me maksimumi 19 gradë. Era do të jetë me shpejtësi mesatare. Gjatë natës dhe mëngjesit ka patur pika shiu dhe në vijën kufitare jugperëndimore. Juglindja qëndron në vlera të larta. Në zonat malore 10-12 gradë celsius, në perëndim deri në 19 gradë”.

Por pas këtyre ditëve të ngrohta të janarit, muaji do të mbyllet me temperatura të ulëta, ku në mesjavë do të nisin reshjet me intensitet mesatar, ndërsa të enjten do të ulen temperaturat.

“Reshjet do të jenë me intensitet mesatar dhe do të vijojnë përgjatë dy ditëve dhe e enjtja do të jetë e ftohtë”.

Sa i përket rajonit, Porja theksoi se në veri të Ballkanit do të ketë shi dhe dëborë, ndërsa në pjesën tjetër kthjellët dhe ngrohtë.