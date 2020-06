Shumë njerëz lindin të pjekur, disa piqen rrugës, e disa të tjerë nuk piqen kurrë.

Astrologët ju njohin me burrat më të papjekur të horoskopit.

Lexo më poshtë:

Ujori

Burrat e shenjës së Ujorit janë shumë delikatë. Ata do të mërziten shumë nëse ju nuk pranoni të plotësoni tekat e tyre dhe t’u bëni qejfin. Ata janë mësuar të marrin çdo gjë në jetë dhe nuk mund ta pranojnë lehtë një JO nga dikush.

Peshqit

Shpirti i tyre binjak është një njeri që ngjan shumë me nënën e tyre. Kërkojnë që partneri t’u qëndrojnë pranë, t’i pranojë me çdo të mirë dhe çdo problem që mund të kenë, si dhe duan shumë që partneri të kujdeset ditë e natë për ta. Me pak fjalë, duan që njeriu i zemrës të sillet edhe si nëna e tyre.