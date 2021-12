Dita nis me vranësira të dendura në zonat perëndimore por intervale me kthjellime paraqiten zonat e ulta dhe malore. Mesdita dhe orët vijuese do të sjellin sërish një sistem të fuqishëm me vranësira, i cili do të gjenerojë reshje mesatare dhe intensive në të gjithë vendin. Ndërsa në zonat përgjatë shtrirjes lindore do kenë reshje dëbore.

Këto kushte atmosferike mbeten gjatë natës deri mëngjesin pasardhës.Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes duke shënuar -1°C në verilindje po ashtu rritje sjellin edhe orët e mesditës duke ngjitur maksimumin në 15°C. Era do të fryjë mesatare deri e forte me shpejtësi 75 km/h nga drejtimi permanent Jugor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 6 ballë.

Rajoni dhe Europa

Zhvillimi i dy qendrave të fuqishme ciklonare në qendër të pellgut të mesdheut do diktojë vranësira, rrebeshe shiu, reshje dëbore dhe stuhi ere në gjithë Europën Jugore. Po ashtu edhe Europa Qëndrore, Veriore dhe Lindore vijojnë me vranësira dhe reshje dëbore. Ndërsa me kthjellime do të paraqiten Brigjet e Detit të Zi.

Kosova

Deri në mesditë moti mbetet me kthjellime dhe vranësira të herë pas herëshme, por më pas vranësirat pësojnë zhvillim duke sjellë reshje shiu e dëbore në të zonat të izoluara të republikës e Kosovës. Por gjatë natës reshjet intensifikohen dhe përfshijnë gjithë vendin.

Maqedonia e Veriut

Pjesa e parë e ditës do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash në të gjithë MV. pasditja dhe kryesisht mbrëmja sjellë shpeshtim të vranësirave në zonat kufitare me shqipërinë dhe gradualisht përfshijnë gjithë vendin duke gjeneruar reshje dëbore. Moti i paqëndrueshëm mbete deri mëngjesin e së premtes.

g.kosovari