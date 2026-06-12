Nga Ylli Pata
I shumëpërfoluri “antimiting” i socialistëve ndaj protestës qytetare nuk ishte një demonstrim force. Edhe pse pati një demonstrim. i cili ishte qartësisht i lexueshëm nga ata që duan e duhet ta lexojnë.
Edi Rama, i cili mbajti fjalimin në festën e PS-së në një drejtim të qartë jo për protestuesit, por për organizatorët realë të tyre dha një mesazh të qartë: Nuk tërhiqemi nga Zvërneci, nuk futemi në betejën që s’është e jona, e nuk i nënshtrohemi presionit sado i madh që ai është.
Njerëzit që ishin aktivitetin festiv të PS-së nuk ishin një rreshtim për të qenë shumë, pasi ndryshe duhet të kishin ardhur një sasi 10 fish më e madhe. Megjithatë, pjesëmarrja ishte një mesazh viziv ndaj pamjeve po vizive që është sjellë nga organizatorët e protestës si armë.
Edi Rama u është përgjigjur armëve të kundërshtarit rival të tij me një prolog të arsenalit “balistik” të burimeve njerëzore të PS-së.
Jo më kot, pati provokacione nga njerëz të protestës që nuk kishin lidhje reale me protestën por që donin të çonin mesazh.
Pikërisht tek mesazhi, Edi Rama ka bërë të ditur se jo vetëm që nuk do të tërhiqet por i kërkoi socialistëve që të bëhen gati për një betejë me ata që kërkojnë të rrëzojnë mazhorancën e 11 majit.
Ky është një mesazh i fortë, një mesazh mur më mur, që nuk duket se është mirëpritur nga ata që janë rebeluar kundër Edi Ramës dhe qeverisë së tij.
Po si do të vijë realisht zgjidhja? Edi Rama sot i ka bërë të ditur palës përballë tij që të dalin me fytyrë, emër dhe identifikim. Karta politike që ka hedhur ka qenë JO-ja ndaj kërkesave të protestës.
E cila nuk është gjë tjetër vetëm një majisje e një situate që do të vijë shkojë në një pikë tjetër. Realisht Edi Rama duket se nuk ka folur me protestuesit, të cilët e kanë bërë të qartë se nuk duan të flasin. Rama ka folur me organizatorët e saj, të cilëve u ka dhënë një demonstrim, që nuk ka qenë force. Gjasat janë se jemi sërish jo në limit por në një fillim të një acarimi që gjasat janë të trashet edhe më shumë.
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