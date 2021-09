Ose fushata e vaksinimit forcohet më tej, ose do të rikthehen masa kufizuese nga e kaluara.

Ky është mesazhi i dhënë nga ministri italian i Shëndetësisë, Roberto Speranza, i cili nënvizoi se vetëm në këto dy mënyra mund të kontrollohet përhapja e virusit.

Ai u përgjigj edhe për hipotezën se vaksinimi do të jetë i detyrueshëm, duke deklaruar se “nëse mbrojtja e së drejtës për shëndet dhe nevoja për të shmangur heqjen e re të lirisë duhet të na çojë në këtë zgjidhje, ne me siguri nuk do të kemi frikë dhe nuk do të ndalemi” .

