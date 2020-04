Nga Alfred Peza

Shqipëria mbi partinë, apo partia mbi Shqipërinë? Ka qenë kjo një nga tezat e debateve të zhvilluara kohë pas kohe në Parlament e media, sa herë që zhvillimet e brendshme në vend, kanë diktuar rritjen e presionit pozitiv mbi klasën politike për tu ngjitur në lartësinë e sfidave të momentit.

Kryesfida përgjatë këtij viti, jo vetëm për Shqipërinë por për mbarë njerëzimin, është përballimi i pandemisë globale. Sot në të gjithë botën numërohen mbi 2.4 milionë të infektuar me Covid-19, në 193 vende dhe territore, nga të cilët janë shënuar deri më tani mbi 40 mijë viktima.

Në këto kushte, Papa Francesku i ka bërë thirrje politikanëve që të lënë mënjanë dallimet partiake për tu fokusuar tek përballimi i luftës ndaj koronavirusit. “Ne lutemi sot për burra dhe gra që kanë një profesion politik. Politika është një formë e lartë e bamirësisë. Ne lutemi për partitë politike të vendeve të ndryshme, në mënyrë që në këtë kohë të pandemisë, ata sëbashku të kërkojnë të mirën e vendit dhe jo të mirën e partisë së tyre”.

E thënë kështu nga Ati i Shenjtë, debati i dikurshëm në Shqipëri, vërtitet në kushtet aktuale rreth dilemës: “Partia mbi pandeminë, apo pandemia mbi të gjitha partitë!” Sepse nëse ka një shtet tipik që i shkon më tepër për shtat, thirrjes së fundit të Papës, ai është vendi ynë. Sepse opozitarët tanë qofshin në strukturat politike apo pjesë e opinionit publik, në media dhe propogandën e tyre, kanë vendosur në një masë jo të vogël deri tani, partinë mbi pandeminë.

Për opozitarët tanë lufta politike me qëllime përfitimi partiak, ka prevaluar mbi interesin e gjerë publik, në përpjekjet për ruajtjen e jetës dhe shëndetit të tyre përballë Covid-19. Për ta, interesat e ngushta politike të partisë, kanë qenë mbi ato të pandemisë. E për rrjedhojë, edhe mbi interesin e Shqipërisë. Përballimin me sukses të kësaj sfide historike për njerëzimin dhe shiptarët, ata e kanë parë si vazhdimin e lojës së vjetër politike, me mjete të tjera.

Në këtë periudhë pozicioni i Partisë Demokratike me Lulzim Bashën e Sali Berishën në krye dhe i disa personazheve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, sëbashku me propogandën pranë tyre, ka qenë modeli i vendosjes së partisë mbi pandeminë. Ndërsa pozicioni i Presidentit të Republikës, këtë radhë ndryshe nga 2-3 vitet e fundit, ka qenë i kundërt me ta. Ilir Meta është rreshtuar që në fillim hapur e qartë, pranë nevojave të shqiptarëve dhe përpjekjeve të shtetit dhe qeverisë, në përballimin e luftës ndaj Covid-19.

Ky pozicionim i palëve është reflektuar edhe në debatet e brendshme, gjatë mbledhjes së fundit online të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, i thirrur nga Kreu i Shtetit. Edi Rama e ka kritikuar Lulzim Bashën duke i thënë se nëse do realisht që opozita të kontribuojë, nuk është e nevojshme që të helmohen njerëzit dhe tu krijohet atyre më shumë stres se çkanë në këtë periudhë, duke u folur për maska të helmuara, për fshehje të numrit të të vdekurve apo për tamponë që bëhen sipas preferncave politike.

“Është skandal që nga pikëpamja morale të nisin e të thyejnë rregullat dhe të varen në kangjellat e Ministrisë së Shëndetësisë, për të gënjyer popullin, duke thënë gjëra të pavërteta. Është turp. Nuk kam kërkuar bashkëpunim për mua, por për popullin shqiptar”,- mësohet të ketë thënë kreu i qeverisë.

Nisur edhe nga shqetësimi i Papa Franceskut, është fare e qartë se kush janë liderët dhe politikanët shqiptarë, që e kanë vendosur në këtë periudhë partinë mbi pandeminë. Partinë mbi Shqipërinë. Partinë mbi sigurinë e jetës së shqiptarëve, përballë virusit vrasës.

Ndaj këmbanat e forta të rëna sëfundi në Vatikan, të cilat janë transmetuar live në shumë televizione të botës dhe të shpërndara në media e rrjetet sociale, është mirë që të dëgjohen edhe në Tiranë, nga ata që kanë veshë. Sepse momente të tilla janë historike.

Ndodh që prej dekladash mund të mos ndodhë “asgjë” në jetën e një vendi. Sikundër ka javë si këto, që do të diktojnë dekada. Veç të tjerash, nuk është mirë që të mbahesh mend si një politikan që në një moment të tillë, zgjodhe të vendosësh partinë mbi historinë.