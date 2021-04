Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu ka votuar sot në shkollën “Jeronim de Rada”, nga ku dha edhe një mesazh për qytetarët të cilët do të zgjedhin sot parlamentin e ri.

Sipas Manastirliut, vota e tyre, “nuk do të përcaktojë thjesht qeverinë e 4 viteve të ardhshme, do të përcaktojë drejtimin që do të marrë Shqipëria jonë në dekadat që do të vojnë”.

Reagimi i Manastirliut:

Sot është dita kur duhet të dëgjohet fort zëri i qytetarëve. Sepse vota e tyre, nuk do të përcaktojë thjesht qeverinë e 4 viteve të ardhshme.

Mbi të gjitha, vendimi që do të marrë sovrani sot në kutitë e votimit, do të përcaktojë drejtimin që do të marrë Shqipëria jonë në dekadat që do të vojnë.

Jam e bindur se qytetarët shqiptarë do ta bëjnë me qetësi dhe mençuri zgjedhjen e të ardhmes së vendit ku duam të rrisim fëmijët tanë.

g.kosovari