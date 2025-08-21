Mikhailo Podolyak, këshilltari kryesor i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, ka pranuar për herë të parë të flasë për mediat në lidhje me bisedimet përfundimtare mbi Ukrainën. Ai është ndalur te “linjat e kuqe”, perspektivat e negociatave dhe pritshmëritë ndaj Rusisë.
Podolyak thotë se para samitit në Anchorage kishte pritshmëri të ulëta. Ai beson se Putin kërkoi vetëm të fitonte kohë dhe nuk ka asnjë gatishmëri reale për të ndalur luftën. “Moska nuk është e gatshme të dalë nga lufta. Strategjia e Putinit është të bëjë negociata të gjata pa arritur kurrë armëpushimin, sepse nuk dëshiron të humbasë mjetet e presionit mbi popullsinë civile,” thotë ai.
Ai thekson gjithashtu rëndësinë e rolit të Kinës për Rusinë dhe vë në dukje se shteti rus është në një moment të ulët të pavarësisë së tij. “Lufta në Ukrainë është i vetmi mjet që i jep Putinit fuqinë e nevojshme,” shton Podolyak.
Podolyak shpjegon se për Ukrainën dhe Evropën, armëpushimi është i domosdoshëm para çdo negociate.
Ai shprehet se çdo diskutim për territoret mund të vijë vetëm pas një armëpushimi dhe duhet të bazohet në të drejtën ndërkombëtare. “Pozicioni i Ukrainës është i qartë dhe kushtet e sigurisë duhet të respektohen,” thekson ai.
Këshilltari i Zelensky-t shton se një ushtri ukrainase e fortë dhe e mirëpajisur do të jetë linja e parë e mbrojtjes. Shpjegon gjithashtu se Ukraina ka nevojë për një rrjet aleancash, jo domosdoshmërisht brenda NATO-s, por me vendet që mund të ofrojnë mbështetje ushtarake dhe mbulim ajror.
Nënvizon rëndësinë e vendosjes së sistemeve raketore në Ukrainë që mund të arrijnë territorin evropian të Rusisë, si një mjet frenimi i fuqishëm, duke detyruar Moskën të konsiderojë seriozisht garancitë e sigurisë për Ukrainën.
Ai vlerëson rolin e Presidentit amerikan Donald Trump si një ndërmjetës global dhe efektiv në përshpejtimin e disa proceseve të vështira, duke theksuar se liderët europianë po marrin përgjegjësinë e tyre për të gjetur zgjidhje dhe po e bëjnë të qartë se kërcënimet e Rusisë prekin edhe Europën.
