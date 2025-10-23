Prej më shumë se 3 vitesh, nuk dihet fati i Ervis Martinajt.
Babai i tij, bëri një kërkesë dje, 22 tetor, në Gjykatën e Shkallës së Parë të Lezhës, për ta shpallur të birin zyrtarisht të zhdukur.
Gazetari investigativ Artan Hoxha, ashtu si në emisionin e “Opinion” më 1 shtator 2022, se Ervis Martinaj është vrarë dhe kufoma e tij është zhdukur.
“Ai u zhduk në 9 gusht të 2022-it. Kam qenë këtu një ditë pasi isha në shtëpinë e tij, mes të tjerave shkova edhe për ngushëllim”, tha fillimisht Hoxha.
“Ka qenë diku rreth orës 17:00, të datës 9 gusht, a i keni hedhur gjë luanit u ka thënë familjarëve, ka qenë SMS i fundit. Më pas janë ndërprerë kontaktet”, shtoi më tej.
Tha se që atëherë u aludua se ai ishte vrarë dhe zhdukur, gjë që duket akoma më e besueshme sot.
Po a ka ndonjë të dhënë të re për Martinajn?
“Ka shumë njerëz të zhdukur në këtë vend. Të gjithë si familje kanë mbaruar për ekonomi-biznes, janë shkolluar në të njëjtën degë të gjithë. Ai nuk është se erdhi nga krimi. Kundërshtarët e tij kërkonin dronë me lazer, që mbante lëndë eksplozive, se nuk i afroheshin dot. Fatin e tij ta kam thënë që atë ditë, Ervis Martinaj është eliminuar dhe kufoma e tij është zhdukur! Në Shqipëri nuk i fshihesh dot hasmit! Informacioni më i qëndrueshëm thonë se është kufoma është në tokë”, u përgjigj gazetari.
Ndaj Martinajt ka dy urdhër-arreste nga SPAK, ndërsa përgjatë viteve, ka patur kontrolle të shumta nga policia në disa banesa në zonën e Shijakut, Durrësit e Vlorës.
Leave a Reply