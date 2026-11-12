Liderët evropianë kanë bërë thirrje për një qasje të koordinuar evropiane në përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, duke theksuar se Evropa duhet të ketë rol në negociatat për të ardhmen e Ukrainës,
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media pas samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC) në Dublin, kryeministri irlandez, Michael Martin, tha se Bashkimi Evropian (BE) dhe EPC-ja kanë qenë “të domosdoshëm” për Ukrainën përmes mbështetjes së tyre.
“Besoj se edhe vetë amerikanët do ta pranonin se Evropa duhet të ketë një zë në tryezën e negociatave”, tha Martin, duke theksuar se mbështetja financiare, mbrojtëse dhe ushtarake e Evropës mbetet thelbësore për Kievin.
“Evropa duhet të ketë një zë të unifikuar negociues në tryezë, por kjo nuk ka të bëjë vetëm me BE-në”, shtoi ai, duke e përshkruar këtë qasje si “një përpjekje të përbashkët”.
Martin gjithashtu theksoi nevojën për një vizion të përbashkët lidhur me atë se si duhet të duket një paqe e qëndrueshme në Ukrainë.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, tha se vendet evropiane janë të bashkuara në nevojën për t’u angazhuar në bisedime diplomatike, duke shtuar se ato po “punojnë si një ekip”.
“Vetëm Ukraina ka legjitimitetin të diskutojë, të negociojë dhe të flasë, për shembull, për territoret. Askush tjetër nuk ka legjitimitet të flasë për këtë”, tha Costa.
Ai shtoi se BE-ja është pala e përshtatshme për të diskutuar të ardhmen ekonomike dhe prosperitetin e Ukrainës, ndërsa çështjet e tjera kërkojnë përfshirjen e përfaqësuesve përkatës evropianë.
Samiti i ardhshëm i Komunitetit Politik Evropian është planifikuar të mbahet në Cyrih më 15 prill të vitit 2027.
/tvklan.al
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