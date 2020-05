Ditmir Bushati i cili u shfaq tepër kritik në seancën e fundit të Kuvendit ndaj të tijëve, ka zgjedhur sot që 5 majin ta kujtojë me figurën e Qemal Stafës

Ish ministri i jashtëm e ka përkujtuar 5 majin me shprehjen: “Edhe na shqiptarët do t’a rrënojmë të vjetrën. Mbi të do ngrefim madhnisht flamurin kuq e zi të vllaznimit,” duke e shoqëruar gjithashtu postimin me një foto të Qemal Stafës.

Postimi i plotë i deputetit Bushati:

“Edhe na shqiptarët do t’a rrënojmë të vjetrën. Mbi të do ngrefim madhnisht flamurin kuq e zi të vllaznimit”, shkruante Qemal Stafa, emri dhe veprimtaria antifashiste e të cilit janë të lidhur me 5 Majin. Emri i Qemal Stafës dhe 5 Maji janë të lidhur me shpresën dhe idealin që kemi nevojë të përqafojmë edhe sot, ku vlerat e lirisë, demokracisë dhe parimet e shtetit të së drejtës janë ideali për të cilin luftuan dhe dhanë jetën Dëshmorët e Atdheut.

