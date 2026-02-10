Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka dalë me një mesazh, duke thënë se viza amerikane mund të anulohet nëse në SHBA arrestoheni për disa vepra penale. Me anë të një postimi, ambasada thekson se një vizë është një privilegj, jo një e drejtë – e cila mund të hiqet nëse shkelni ligjin.
“Nëse arrestoheni për sulm, dhunë në familje ose krime të tjera ndërsa ndodheni në Shtetet e Bashkuara, viza juaj amerikane mund të anulohet dhe mund të bëheni të papërshtatshëm për viza në të ardhmen. Një vizë është një privilegj, jo një e drejtë – e cila mund të hiqet nëse shkelni ligjin”, thuhet në mesazhin e ambasadës amerikane.
