Pas takimit me krerët e grupeve parlamentar të PD, Enkelejd Alibeajt dhe kreut të grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, ka reaguar ambasadorja amerikane Yuri Kim.

Diplomatja amerikane ka vënë në dukej se është e rëndësishme që të gjitha partitë politike të punojnë së bashku për të rritur transparencën dhe llogaridhënien, si dhe për të refuzuar përpjekjet që synojnë minimin e demokracisë.

‘Yuri Kim u takua me drejtuesit e Kuvendit Taulant Balla (PS) dhe Enkelejd Alibeaj (PD) për të diskutuar një gamë të gjerë çështjesh në axhendën e Parlamentit dhe marrëdhëniet dypalëshe SHBA-Shqipëri.

Ambasadorja Kim vuri në dukje se është e rëndësishme që të gjitha partitë politike të punojnë së bashku për të rritur transparencën dhe llogaridhënien e të gjitha institucioneve, për të refuzuar përpjekjet për të minuar demokracinë e Shqipërisë, për të përmirësuar rolin mbikëqyrës të Parlamentit dhe të çojë Shqipërinë me vendosmëri përpara për të përmbushur kërkesat për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian.

Ajo theksoi gjithashtu se tani është koha për të intensifikuar zbatimin e reformës në drejtësi, të cilën Kuvendi e miratoi unanimisht në vitin 2016 dhe që ka filluar të japë rezultate.’- njofton ambasada e SHBA.

Nje mesazh i koduar’ dhe ndaj Sali Berishes, i cili eshte shpallur non grata jo vetem per korrupsion te theksuar e shantazh ndaj drejtesise, por dhe per minim te demokracise ne Shqiperi./m.j