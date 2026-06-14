Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka uruar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump për 80-vjetorin e lindjes.
Në urimin drejtuar Trump, kryeministri izraelit vlerëson rolin e tij në politikën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet mes dy vendeve.
“Këtë vit ditëlindja juaj vjen në një kohë të gëzueshme”, shkroi Netanyahu në një postim në rrjetet sociale, duke i uruar Trumpit “forcë dhe energji të vazhdueshme ndërsa e udhëheq Amerikën drejt një të ardhmeje të ndritur, me paqe përmes forcës”.
“Ju uroj forcë dhe energji të vazhdueshme ndërsa e udhëhiqni Amerikën drejt një të ardhmeje të ndritur paqeje përmes forcës”, shkruan Netanyahu, “dhe ndërsa vazhdojmë ta çojmë aleancën SHBA-Izrael në nivele gjithnjë e më të larta.”
Urimi i Netanyahut vjen në një moment tensioni mes dy aleatëve për shkak të situatës në Lindjen e Mesme dhe marrëveshjes që pritet të nënshkruhet mes SHBA-ve dhe Iranit, një traktat paqeje ku Izraeli nuk është palë. Trump ka paralajmëruar Netanyahun se në rast përshkallëzimi të konfliktit me Iranin, do të mbetet i vetëm përballë sulmeve.
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