Barcelona ka zgjedhur kapitenin e ri, dhe ai do të jetë Lionel Messi sërish. Në kampin blaugranas para startimit të kampionatit, është mbajtur votimi anonim ku Messi ka dalë fitues, dhe pas tyre Pique, Busquets dhe Sergi Roberto që do jenë zv/kapitena.

Ndërkohë Messi do të jetë edhe këtë sezon tek Barcelona, por do jetë sezoni i parë ku nuk do ketë ‘privilegje’ si dhe i detyruar të qëndrojë për shkak të klauzolës apo zgjatjes së çështjes në gjyqe.

Pritet të shihet si do të jetë marrëdhënia Messi- Koeman apo Mess- Bartomeu, por deri tani lojtarët kanë konfirmuar se e kanë mirëpritur rikthimin e Messit dhe i kanë dhënë besimin e kapitenit.

/e.rr