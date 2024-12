Të tjera detaje kanë dalë nga sulmi terrorist që ndodhi mbrëmjen e kësaj të premteje në një treg krishtlindjesh Magdeburg të Gjermanisë

Autori me origjinë nga Arabia Saudite siç raporton Bild, u fut mes turmës me një mjet tip “BMW” dhe eci rreth 400 metra duke lënë të paktën 11 të vdekur dhe me dhjetëra të plagosur.

Raportohet se mes viktimave është edhe një fëmijë.

Nga pamjet e rënda të publikuara në rrjet, ora tregon 19.04 momentin kur filloi tmerri. Njerëzit duket teksa shpërndahen të tmerruar.