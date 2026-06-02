Në aktivitetin e zhvilluar në Pallatin e Kongreseve për 35-vjetorin e PS dega Tiranë, është pasqyruar ndryshimi rrënjësor që ka përjetuar kryeqyteti gjatë këtyre viteve.
Përmes disa pamjeve të publikuara, është nxjerrë na pah kontrasti i Tiranës së para viteve 2001, ku vihej re një mungesë e theksuar e infrastrukturës, prezencë e kaosit dhe mungesë e hapësirave publike, me atë të pas vitit 2001, kur në krye të bashkisë erdhi Edi Rama, por edhe në Tiranën e sotme, ku në krye të bashkisë qëndron Erion Veliaj.
Në Tiranën e pas vitit 2001, ndryshe me periudhën paraardhëse, nga pamjet e publikuara në Pallatin e Kongreseve, vihet re ndërtimi i një qyteti modern, me hapësira publike dhe infrastrukturë bashkëkohore.
Ndërkohë video që tregonte Tiranën e para viteve 2001 shoqërohej edhe nga një audio e kryeministrit, i cili shpjegonte se si ishte situata në ato vite në kryeqytet.
“Kush nuk e ka jetuar Tiranën e prag-viteve 2000, nuk ka si beson se këto foto janë kryer rrugëve të saj në ato kohë. Sheshi Skënderbej, dikur hapësirë boshë që mbushej vetëm për manifestimet e mëdha të diktaturës së proletariatit, kthyer në një boshllëk të zymtë, ku lypësat laheshin në shatërvanet e vjetër. Lana, e zhdukur mes 2 trenave të gjatë godinash të ndërtuara pa leje, ku derdheshin e hidheshin plehrat që kalbeshin në rrjedhën e saj kundërmuese, e cila kur binte shi fryhej e dilte nga shtrati për të përmbytur rrugën. Veturat e vjetra astmatike shtoheshin në një trafik të rrëmujshëm, ndërkohë që autobusët urbanë plakeshin ndërkohë që mbyshnin kolonën zanore të kryeqytetit me grahmat e tyre të fundit. Gjëja e gjallë therej e shitej në kthina e kthesa lagjesh, ku hidhej shtresa e parë e sipërmarrjes së vogël. Spitalet, shkollat, godinat e vjetra të institucioneve ishin shëmbëlltyra europiane e botës së tretë. Qyteti rrethohej nga endacakët e periferive të Shqipërisë, në kërkim të Amerikës së tyre të vogël, të cilët ngrinin shtëpitë e tyre me paratë e familjarëve në emigracion”, ka thënë Rama në audio-mesazhin që ka shoqëruar videon ku paraqiteshin pamje nga Tirana e viteve 2000.
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