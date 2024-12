Një shqiptar është mes 1500 personave që presidenti amerikan Joe Biden fali ose u lehtësoi dënimet.

Sipas mediave të huaja bëhet fjalë për Francesk Shkambin, i dënuar në vitin 2014 me 27 vite burg për drejtimin e një organizate kriminale që kontrabandonte drogë në SHBA nga Shqipëria.

Nga dokumentet e gjykatës rezulton se Shkambi ishte përgjegjës për trafikimin e sasive të mëdha të kokainës, heroinës, marijuanës dhe pilulave ekstazi.

“Juria e gjeti Shkambin përgjegjës për trafikimin e 85 kilogramë kokainë, 4 kilogramë heroinë, afërsisht 55 kg marijuanë dhe 4000 pilula ekstazi”, tregojnë të dhënat.

Sipas Byrosë Federale të Burgjeve (BOP), Shkambi pritej të lirohej në vitin 2029.

Faljet e fundit të presidentt Biden ngjallën reagime të shumta, përfshirë këtu edhe debate mbi përfshirjen e individëve me dënime të larta në listën e të falurve.

Por sipas shtëpisë së Bardhë, Biden ka falur shtetas të cilët kanë treguar rehabilitim të suksesshëm dhe një angazhim të fortë për t’i bërë komunitetet e tyre më të sigurta.

Biden fali më parë edhe djalin e tij Hunter, i cili përballej me dënim për akuzat për mashtrime me taksa dhe është dënuar për një rast që lidhet me armëmbajtje./a.m.