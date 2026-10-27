Kancelari gjerman Friedrich Merz tha të martën se përpjekjet e SHBA-së dhe Rusisë për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë “nuk mund të gjejnë kurrë zgjidhje pa Ukrainën” dhe tha se çdo bisedë duhet të përfshijë edhe vendet evropiane.
Merz po fliste në Institutin Yusof Ishak në Singapor, ndërsa përshkroi përpjekjet diplomatike për të ndërtuar një format negociues me Moskën. Ai tha se fundi i luftës varej “vetëm nga një person” dhe e cilësoi mbështetjen e vazhdueshme për Kievin si një mbrojtje të rendit politik të Evropës.
Ai tha se “për sa kohë që Putini nuk dëshiron t’i japë fund luftës, ne do ta mbështesim Ukrainën” dhe se Evropa nuk po mbron vetëm integritetin territorial të Ukrainës, por edhe “të gjithë rendin politik të kontinentit evropian”.
Merz tha se Rusia, Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane duhet të jenë në tryezën e negociatave dhe paralajmëroi kundër një skenari ku “Rusia, ndoshta Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës” i japin fund luftës pa Ukrainën.
Merz tha se Gjermania dhe vendet e tjera evropiane po përpiqeshin të krijonin një format për të folur me qeverinë ruse dhe se Norvegjia dhe Finlanda po luanin atë që ai e quajti “një rol shumë konstruktiv” në këtë përpjekje.
Ndërkohë, udhëheqësit e Finlandës dhe Norvegjisë i telefonuan Presidentit rus Vladimir Putin të martën për t’i kërkuar atij t’i japë fund luftës në Ukrainë, duke thyer një praktikë të gjatë midis udhëheqësve të Evropës Perëndimore për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me Kremlinin .
The post Merz: Rusia dhe SHBA-të nuk mund ta zgjidhin luftën në Ukrainë pa bashkëpunimin me Kievin dhe Evropën appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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