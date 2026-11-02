Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka theksuar potencialin ekonomik të Europës, duke nënvizuar se kontinenti nuk është ekskluzivisht i varur nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina.
Gjatë deklaratës së tij këtë të hënë, Merz u bëri thirrje vendeve europiane të mos nënvlerësojnë fuqinë dhe kapacitetet e tyre ekonomike, duke kujtuar se tregu europian përfshin rreth 450 milionë konsumatorë dhe përbën një nga tregjet e vetme më të mëdha në botë.
Ai vuri në dukje se Europa zotëron kapacitete të rëndësishme në industri, teknologji, prodhimin e softuerëve dhe mikroçipave, si dhe sektorë prodhues që janë të domosdoshëm për ekonominë globale.
Përmes këtij qëndrimi, kancelari gjerman nënvizoi se Europa ka mundësi të mbështetet më shumë te potenciali i saj ekonomik dhe industrial, duke mos e parë veten si të varur vetëm nga fuqitë e mëdha botërore.
The post Merz: Europa nuk varet vetëm nga SHBA dhe Kina, kemi 450 milionë konsumatorë dhe potencial të madh ekonomik appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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