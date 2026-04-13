Nga Artur Ajazi
Pothuajse prej 3 dekadash, mediat, njerëzit, politika, ekonomia, bujqesia, policia dhe ushtria, po merren me kotësinë. Po merren me diçka që, as sjell “bereqet”, as sjell progres, dhe as sjell të ardhme. Po merren me Sali Berishën dhe Partinë e Tij prej 35 vitesh. Po e sfumojnë, po e sulmojnë, po e mësojnë, po i japin leksione dhe këshilla, i tregojnë “rrugët e ribashkimit dhe pushtetit”, po e trajtojnë ekzistencën apo mosekzistencën e saj, sikur të ishte “fundi botës”. Dhe e dini pse ?
Sepse ne kurrë nuk shohim fillimisht nga e ardhmja, por i rikthhemi të shkuarës, merremi me të shkuarën, e lakojmë e tjerrim, e modifikojmë, e zbresim dhe hipim në pode, dhe harrojmë se kemi humbur shumë muaj dhe vite, duke u marrë me gjëra koti. Kemi humbur muaj, vite, dhe dekada, duke mos parë nga e ardhmja jonë, e familjeve dhe brezave. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri.
Merren me fantazmat e një kohe të shkuar, e cila ka sjellë shkatërrime, zjarre, viktima, regres. Ndaj mendoj se, askush nuk duhet të humbasë kohën e tepërt dhe jo vetëm, duke u marrë me një parti, që është pronë private, dhe jo “aset kombetar”, me një parti që kurrë nuk ka njohur brenda saj lirinë, demokracinë, zhvillimin, riorganizimin, rinovimin, dhe barazinë gjinore dhe politike. Me një parti politike që gjithmonë kur ka patur pushtetin, ka sjellë regres, shkatërrim, denigrim të vlera kombetare, ka sjellë vetëm cfilitje për shqiptarët, dhe zhgënjim për nderkombetaret.
Ka ardhur koha dhe momenti, që siç thotë Edi Rama “ ti kthehemi Punëve të Shqiperise”, ti kthehemi shikimit nga e ardhmja, ti kthehemi dashurisë mes njëri-tjetrit, ti kthehemi punëve tona, dhe të lëmë pas thirrjet e një partie, dhe një kryetari partie, që ka 35 vjet, që shikon interesin e tij, që ujdis punët e tij, dhe që mban peng të ardhmen tonë. Se ç’bën ai me partinë e tij, kjo as më intereson fare. Po ashtu edhe shqiptareve, as u intereson fare. Por të paktën të mos pengojë në shqip dhe anglisht progresin e vendit. Të mos gënjejë dhe mashtrojë faktorin nderkombetar duke u bërë njollë turpi për procesin e integrimit të vendit.
Një parti politike, që ka sjellë shkatërrimin e shtetit dhe vendit në 1997, që solli dhe po sjell mijëra viktima me armët e depove të ushtrisë, një parti politike që mbeti ekraneve duke nxirë realitetin dhe duke mashtruar shqipëtarë dhe të huaj, një parti politike që mbart mbi shpinë fatura të tmerrshme penale, kurrë nuk ka pse merr vëmëndje mediatike dhe popullore. PD dhe Saliu, janë e shkuara, janë e djeshmja, janë e vjetra, janë e grisura, dhe kurrë nuk mund të bëhen të besueshëm derisa të japin llogari për çdo fatkeqësi që kanë sjellë për shqiptaret dhe Shqiperinë.
