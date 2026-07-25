Pronari i një servisi automjetesh në zonën e Astirit është arrestuar nga policia, pasi dyshohet se ka mashtruar disa qytetarë duke marrë pagesa për riparime që nuk janë kryer.
Operacioni i koduar “Skema” u finalizua nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6, pas kallëzimeve të disa pronarëve të automjeteve, të cilët deklaruan se kishin paguar shërbimet, por automjetet e tyre nuk ishin riparuar.
Në pranga u vu shtetasi M. H., 37 vjeç, pronar i subjektit të servisit, ndaj të cilit janë dokumentuar 6 raste të dyshuara të veprimtarisë kriminale të mashtrimit.
Sipas hetimeve, përveçse nuk ka kryer riparimet për të cilat ishte paguar, në disa raste 37-vjeçari dyshohet se ka tentuar edhe t’i shiste automjetet që i ishin lënë nga klientët për mirëmbajtje.
Gjatë operacionit, nga ambientet e servisit u sekuestruan 5 automjete, të cilat iu lanë në ruajtje pronarëve të tyre.
Policia bën me dije se vijon puna për dokumentimin e rasteve të tjera të mundshme të kësaj veprimtarie, ndërsa materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
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