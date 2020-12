Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj i është përgjigjur akuzave të LSI-së sa i takon lagjes së re që do të ndërtohet në Kombinat, si dhe rezistencës së banorëve të një pallati që refuzojnë të largohen nga banesat.

Në një intervistë për ‘News24’ Veliaj e cilësoi kriminale ofertën e kryetares së LSI-së, Monika Kryemadhi, që sipas tij opozitarja iu ka thënë banorëve të këtij pallati të merrnin lekët e bonusit të qirasë dhe të rrinin në apartamente tyre dhe mos të dilnin prej aty pa bërë kontratat.

Sipas Veliajt, kjo vë në rrezik jetën e banorëve, pasi Instituti i Ndërtimit e ka shpallur pallatin të pabanueshëm.

Çlirimet nga taksat kanë ndodhur këtë vit. Kemi kaluar disa amnisti. Paketën familjare se kemi prekur fare. Tani skam ë taksë ndriçimi e gjelbërimi. Sot kemi më shumë gjelbërim pa këtë taksë, kur taksoheshim dhe nuk u mboll një peme. Ajo që më ndihmon të shoh përpara është se me taksën që u bë nga pasanikët, nga 4-5 vila, do paguajnë më shumë. S’do paguaj më shumë një gjyshe se sa paguan Luli, kunati apo Berisha tek gjiri i Lalzit. Deri sa janë pasuar gjatë pandemisë dhe tërmetit, do të paguajnë taksën e pronës, për asetet që kanë në periferi, dhe për ato vila që kanë në Gjiri të Lalzit do ia paguajnë bashkisë së Durrësit.

Si po ecën procesi i rindërtimit?

Kemi ende duke punuar. Ne kemi ende punë për të rindërtuar. Nëse fokusi ishte tek shtëpitë private tani, këtë vit do jetë tek pallatet. Jemi duke punuar në Zall Her, në Baldushk, etj. Ajo që kemi bërë si propozim është që të afrohemi me shtëpi atje ku janë qendrat e banuara, atje ku ka transport. Ti mbajmë pronat në periferi të largëta, por që një fëmijë t'i dedikohet rritjes së gjelave, është humbje potenciali. Kjo do të jetë një risi e transformimeve.

Me banorët e Kombinatit çfarë po ndodh? Ka pasur akuza nga LSI..

Së pari oferta e Monika Kryemadhit është kriminale. Në momentin që Instituti i Ndërtimit ka thene se nuk mund te rrinë aty, ti thuash dikujt merr lekët dhe rri në shtëpi, është të presës të vrasin veten. Kjo ofertë është kriminale. Ka një pjesë të militantëve të LSI që e ndjekin këtë punë. Është e paarsyeshme që të rrezikosh jetën tënde. 95 % e Kombinatit nuk janë militantë, dhe kanë vendosur që mos të japin jetët për parti. 3 pallate janë rrafshuar. Nëse për ideal të partisë do të rrezikojnë jetën, ne nuk do të lejojmë këtë. Nëse iu merr paratë e qirasë, do duhet ti përdorësh për qiranë dhe jo për politikë. Secili me para të qirasë të paguara nga shteti, deri në ditën që do të marrë censin. Kush bën politikë me tërmetin, apo me pandeminë, Luli, Mona, duhet të kishin falur shtëpinë e tyre. Se nuk janë të varfër këta udhëheqës, Do i kishin dhënë një kuti tek familjet në nevojë. Do të nënshkruhet ajo kontratë që do të vlejë jo vetëm për kombinatin, militantët e LSI, por për të gjithë qytetarët. Nëse 106 parti politike bëjnë kontratat e tyre, imagjinoni se ça kaosi ndodh. Shqipëria ka shtet, Kontratat që bëhen në selitë e partisë mund të bëhen për konsum, por s’janë dokument shtetëror.