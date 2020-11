Transporti publik në Kosovë do të ofrohet falas. Sipas mediave të Kosovës bëhet e ditur se Komuna e Prishtinës ka marrë vendimin që të gjithë qytetarët e kryeqytetit të kenë mundësi të udhëtojnë me urban falas gjatë muajve të dimrit.

Sakaq, ky vendim do jetë i vlefshëm deri në muajin mars të vitit të ardhshëm, ndërsa propozimi u bë nga Partia Demokratike e Kosovës.

Ndërkohë, argumenti për këtë vendim, i cili u miratua më 11 nëntor nga Asambleja e Komunës, ka të bëjë me faktin se kjo ky vendim do të sjell një lehtësim të trafikut dhe do të ulet ndotje e ajrit, pasi qytetarët ndoshta nuk do t’i përdorin shumë automjetet private.

g.kosovari