Atmosfera në fshatin Vorizia, në Heraklion, është kthyer në arenë lufte, pasi një përplasje e dhunshme midis dy familjeve ka përfunduar tragjikisht me 3 të vdekur dhe mbi 10 të plagosur.
Sipas mediave vendase, tensionet mes dy familjeve kanë qenë të pranishme prej një viti, dhe së fundmi ishte bërë një përpjekje për t’i zbutur ato përmes një pagëzimi që do të mbahej të shtunën pasdite në Kissous, një fshat pranë Vorizias.
Njëra prej familjeve i kishte propozuar tjetrës që një prej anëtarëve të bëhej kumbar në këtë pagëzim, në përpjekje për të rivendosur marrëdhëniet. Por duket se ky propozim nuk dha rezultat.
“Merre dhuratën, nuk e di nëse do të jem gjallë”, kishte deklaruar anëtari që mori ftesën për pagëzimin.
Konflikti ka shpërthyer të shtunën në mëngjes, duke u kthyer shpejt në një shkëmbim të dhunshëm zjarri mes anëtarëve të dy familjeve. Forcat policore janë mobilizuar menjëherë dhe kanë rrethuar zonën, ndërsa operacioni në terren vijon ende në kulmin e tij.
Sipas informacionit zyrtar, tre persona kanë humbur jetën, ndërsa më shumë se dhjetë të tjerë janë plagosur.
Burri i vrarë dhe një grua e re nga e njëjta familje janë transportuar në Spitalin Venizelio të Heraklionit, por nuk mbijetuan, ndërsa viktimat e dyta, dy grua, dhe të paktën dy të plagosur të tjerë, përfshirë një fëmijë, u dërguan në spitalin Pagni.
Policia ka vendosur forca të shumta sigurie në të dy spitalet, për të shmangur ndonjë përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.
Sipas burimeve lokale, tensioni kishte filluar që mbrëmjen e kaluar, pas shpërthimit të një pajisjeje shpërthyese artizanale në një shtëpi ende në ndërtim, që dyshohet se i përkiste njërës prej familjeve të përfshira në konflikt.
