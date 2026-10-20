Merr një tjetër drejtim hetimi ngjarja e rëndë e ndodhur mbrëmjen e kësaj të marte në zonën e Komunës së Parisit, ku 46-vjeçari Ismet Habili u gjet i pajetë brenda një automjeti tip “Volvo”.
Ndërsa fillimisht policia dyshoi për një vrasje me armë zjarri, të dhënat e reja nga vendngjarja kanë ngritur dyshimin se 46-vjeçari mund t’i ketë dhënë fund jetës.
Sipas informacioneve të fundit, hetuesit kanë gjetur një armë zjarri brenda automjetit, një element që ka bërë që hetimet të përqendrohen te pista e vetëvrasjes. Po ashtu, pas verifikimeve dhe kontrollit të kamerave në zonë, është konstatuar se 46-vjeçari është vetëvrarë pasi në kamera duket vetëm një e shtënë.
Ngjarja u zbulua rreth orës 20:20, kur Salla Operative e Policisë mori një telefonatë për një automjet të aksidentuar në rrugën “Mihal Popi”, në bllokun “1 Maji”.
Pas mbërritjes në vendngjarje, efektivët gjetën brenda makinës trupin e pajetë të Ismet Habilit. Në njoftimin e parë zyrtar, policia bëri të ditur se dyshohej për një vrasje me armë zjarri.
Pamjet nga vendngjarja treguan se automjeti kishte dëmtime dhe gërvishtje në pjesën anësore, ndërsa xhami i shoferit ishte i thyer. Këto detaje, së bashku me faktin se policia ishte njoftuar për një aksident dhe jo për të shtëna, ngritën fillimisht pikëpyetje për dinamikën e ngjarjes.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Pista kryesore që po shqyrtohet tashmë është vetëvrasja, ndërsa hetimet pritet të përcaktojnë përfundimisht se çfarë ndodhi brenda automjetit.
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