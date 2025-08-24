Telenovela verore për një karrige në Kuvend që dhuruan Adriatik Lapaj dhe Endri Shabani, të hënën e 25 gushtit do të prodhojë një seri të re me protagonist Kolegjin Zgjedhor që pritet ti japë fund gjithë sagës së ankimimeve për procesin e 11 majit.
Në gjykatën zgjedhore Adriatik Lapaj do kërkojë që mandati i vetëm të transferohet nga e para e listës së mbyllur te i pari në listën e hapur, të cilën e udhëheq vete, duke shpresuar në rrëzimin e vendimmarrjes së Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, por një lëvizje e tillë duket mision i pamundur.
Pesë anëtarët e KAS në vendimin e tyre te 30 korrikut për t’ia kaluar mandatin Ana Dajkos, të parës së listës së mbyllur kanë analizuar edhe elementin e kuotës gjinore. Në argumentin e kësaj trupe edhe nëse bëhet transferimi i mandatit, në të gjitha rastet duhet të kalojë në dorën e një zonje, pasi Kodi Elektoral përcakton qarte se një grua nuk mund të zëvendësohet me një burrë, raporton Top Channel.
“Nëse kandidatja zgjedh të mos bëhet pjesë e Kuvendit, atëherë është Kuvendi që ka kompetencën të vejë në lëvizje KQZ-në, duke i kërkuar emrin e kandidatit zëvendësues, i cili, në zbatim të pikës 2, të nenit 164, të Kodit Zgjedhor duhet të vijë gjithashtu nga lista e mbyllur e subjektit dhe duhet t’i përkasë gjithashtu gjinisë së nën-përfaqësuar”, thuhet ne vendimin e KAS të zbardhur nga gazetarja e Top Channel Elda Menga.
Çështja e kuotës gjinore u reflektua në Kodin Zgjedhor si një mekanizëm që burrat të mos u zënë vendin grave, një element i ëndësishëm, të cilën Adriatik Lapaj duket se nuk e kishte menduar mirë. Në rast dorëheqjeje të Ana Dajkos, e para në listë, radha i shkon të dytës, Livia Stavri, partneres së Endri Shabanit, qëndrimet e të cilit ishin shkëndija që i dhanë jetë telenovelës verore.
Cilido që të jete vendimi i Kolegjit për mandatin e vetëm të “Shqipëria Bëhet”, nuk prek rezultatin e zgjedhjeve, por vetëm i jep dritën jeshile certifikimit të rezultatit në mënyrë që, edhe de jure 140 deputetët e dalë nga zgjedhjet të kenë mundësi të betohen në seancën e parë të legjislaturës së re parlamentare që nis më 10 shtator.
