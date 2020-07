Në Kukës s’ka shaka! Në “Zeqir Ymeri’ po vijojnë punimet dhe me shumë gjasa ato do të mbyllen para startit të sezonit të ri nëse vijohet me këtë ritëm.

Impianti modern, i cili pritet të jetë në dispozicon të skuadrës së Kukësit, po merr formë gradualisht dhe pritet të jetë gati duke filluar nga sezoni i ardhshëm.

Skuadra me në krye presidentin Gjici, do të këtë mundësinë të shijojë ngrohtësinë e tifozëve të zjarrtë kuksian, që i ka munguar prej 2 sezonesh, ndërsa verilindorët edhe sezonin e ardhshëm, nisur edhe nga fakti që do të luajnë në impiantin e tyre do të jenë një nga pretendentët kryesorë për titullin kampion.

Nisur edhe nga koha që të faviorizon, pa lagështira, në Kukës duan që të vijojnë punimet me ritme të shpejta, për ta mbyllur impiantin në kohë, në mënyrë që skuadra të mos enden në fushat e tjera.

