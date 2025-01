“Evropa është sigurimi ynë i jetës”, tha ish-kancelarja Angela Merkel përpara rikthimit të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, teksa theksoi nevojën që evropianët të reagojnë ndaj këtij presidenti “të veçantë” duke qëndruar të bashkuar.

Donald Trump “mbron interesat legjitime të SHBA-së, por në kontekstin e bashkëpunimit shumëpalësh, ai nuk beson në situata të favorshme. Ai beson se ka gjithmonë një fitues dhe një humbës. Ne nuk do ta ndryshojmë Donald Trump, por mund të reagojmë ndaj tij. Evropa duhet të bashkojë interesat e saj”, tha Merkel në një aktivitet parazgjedhor të organizatës shtetërore të Partisë Demokristiane (CDU) të North Rhine-Westphalia në Düsseldorf.

Për SHBA-në, megjithatë, tha se ish-kancelarja, këshilla për të mos kërkuar aleatë në Evropë nuk do të ishte e saktë.

“Evropa është sigurimi ynë i jetës”, shtoi Merkel dhe theksoi rëndësinë e partneritetit transatlantik, veçanërisht për çështjen e Ukrainës.

“Pa mbështetjen e SHBA-së dhe NATO-s, Ukraina nuk do të ishte në gjendje të mbetej një shtet i pavarur pas sulmit rus. Marrëdhënia transatlantike është sot edhe më e nevojshme se më parë. Me sulmin ndaj Ukrainës, parimi themelor i rendit evropian të pasluftës, paprekshmëria e kufijve, është bërë i paefektshëm dhe vetëm me SHBA-në dhe brenda NATO-s mund të sigurohet që (Vladimir) Putini të mos fitojë luftën dhe Ukraina të mbetet shtet i pavarur”, theksoi Angela Merkel.