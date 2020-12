Merkel bëri thirrje për reduktim kontaktesh para krishtilindjeve.

Gjermania tani ndodhet në një mbyllje të lehtë. Lejohen vetëm pesë persona nga dy familje të ndryshme dhe janë mbyllur vetëm restorantet, klubet dhe ambientet e kohës së lirë. Por shkencëtarë të shoqatës Leopoldina, ku bëjnë pjesë edhe korifejtë e infektologjisë gjermane, si Christian Drosten, nga Charite dhe Lothar Ëieler nga Instituti Robert Koch, kishin thënë në fillim të javës se kontaktet duhen reduktuar. Merkel e mbështeti sugjerimin e tyre:

“Numri i kontakteve është tepër i lartë dhe reduktimi i deritanishëm nuk mjafton”, tha Merkel në Bundestag, të mërkurën, 9.12. me rastin e miratmit të buxhetit vjetor.

Kam besim te shkenca

Opozita e djathtë populiste, Alternativa për Gjermaninë, e kundërshtoi kancelaren Merkel qysh gjatë fjalimit me thirrje nga salla. E indinjuar, por e përmbajtur ajo ua kthehu:

“Ky është dallimi” tha ajo. “Unë besoj te shkenca. Vetëm shkenca e ka çuar përpara Evropën aty ku është sot”. Dhe vijoi me një detaj nga jeta e saj: “Unë prandaj u bëra fizikante në RDGJ, çfarë nuk do ta kisha bërë po të isha në Republikën Federale. Sepse mund të mohosh shumëçka, por jo gravitacionin, shpejtësinë e dritës e shumë fakte të tjera”, tha politikania demokristiane. ​

Mbi 500 të vdekur në ditë

Merkel përmendi faktet rreth pandemisë në Gjermani: Mbi 20 mijë infektime të reja në ditë, mbi 500 të vdekur çdo ditë. Shifrat janë shumë më të larta se një javë më parë.

Prandaj ajo tha se propozimet e shkencëtarëve duhen marrë seriozisht: “Edhe pse më dhemb zemra, por nëse çmimi i tregjeve të Krishtlindjes është që të kemi 500 të vdekur në ditë, atëherë ky është një çmim shumë i lartë.”

Mbyllja e shkollave

Merkel kërkoi që të bëhet diçka për ta ndalur këtë trend. Ajo propozoi për shembull që pushimet shkollore të fillojnë qysh më 16 dhjetor, e jo 19 dhjetor. Ose që për këto ditë mësimi të kalojë në mënyrë digjitale.

Kancelarja tha se në tremujorin e parë të vitt të ardhshëm nuk do të bëjmë aq vaksina sa të shohim ndonjë ndryshim të dukshëm të gjendjes”, duke sfumuar kështu shpresat e ngjallura nga lajmi për fillimin e vaksinimit.

Prandaj edhe ajo tha se kjo është një sforco që do të kërkojë ca kohë, por që duhet bërë që “të mos pendohemi më vonë që kaluam krishtlindjet e fundit me gjyshërit dhe gjyshet.” Merkel, korri një duartrokitje të gjatë edhe pas për fundimit të fjalimit.

180 miliardë euro borxh

Merkel bëri thirrje ndër të tjera që të dhurohen më shumë fonde për të siguruar vaksina edhe për vendet e varfra e jo vetëm për Gjermaninë dhe BE-në.

Gjermania për vitin e ardhshëm do të marrë një borxh të ri prej 180 miliardë euro për të përballuar shpenzimet e larta nga pandemia. Gjithsej buxheti i vitit të ardhshëm, i cili është viti i zgjedhjeve të reja parlamentare, do të kërkojë 498,6 miliardë euro. Miratimi do të bëhet të premten./DW/a.p