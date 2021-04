Në programit “Rudina” në Tv Klan, ka qenë astrologia Meri Shehu. Këtë herë Meri nuk ka bërë klasifikimin e shenjave, por do të flasë për 3 karakteristikat, ngjyra që i karakterizon dhe numrat e fatit për secilën shenjë të horoskopit…

Dashi: Ngjyra është një energji, ka disa njerëz që e veshin të kuqen por e veshin më shumë femrat. Për shembull të gjithë përfaqësuesit e Dashit duan të bien së sy, kështu që ngjyrat e ndezura, e kuqja, portokallia, ngjyrat e hapura me shkëlqim është një gjë që e tregojnë veten e tyre.

Karakteristikat më të spikatura të Dashit janë energjia, kokëfortësia dhe nervi. Numrat më me fat janë 1, 10, 19, 28.

Demi: Janë delikatë dhe të fuqishëm në të njëjtën kohë. Ngjyra e preferuar e tyre është jeshilja sepse është shenja e tokës.

Karakteristikat e Demit janë shumë kokëfortë, urrejnë të marrin urdhëra dhe janë shumë të ndjeshëm. Numrat më me fat janë 2, 11, 20, 29.

Binjakët: Tre karakteristikat e Binjakëve janë inteligjenca, komunikimi dhe paqëndrueshmëria. Por gjithashtu janë të lindur për të qenë detektivë, emocionohen lehtë dhe bëjnë shumë për shoqërinë.

Numrat me fat janë 3 ,12, 21, 30 dhe ngjyra e preferuar është e verdha.

Gaforret: Tre karakteristikat e Gaforreve janë të ndjeshme, të ngrohta por dhe familjare. Si guacka, funksionon mirë në një ambient të caktuar. Ngjyra e preferuar e tyre është bluja, grija dhe blu elektrik në disa momente.

Numrat më me fat për Gaforren janë 4 ,13, 22, 31

Luani: Luanët janë shenja e krijimit,e dashurisë, e argëtimit, e festës, e adhurimit. Ngjyra e tyre e preferuar është ajo e floririt dhe ngjyra e argjendit.

Karakteristikat e Luanit janë: Nuk dinë të kërkojnë falje, nuk e ulin kokën kurrë dhe e kanë zemrën e mire.

Numrat më me fat janë 5, 14, 23.

Virgjëresha: Është shenjë e produktivitetit, karakteristikat e kësaj shenje janë: Nëse zihet me ty, nuk të flet më kurrë, janë shumë socialë me njerëzit dhe kanë ambicie. Pëlqen ngjyrat e tokës, grijë, kafe, blu, violetë.

Numrat më me fat janë 6, 16 dhe 24. Këto numra me fat i ngjisin një karakteristikë tjetër, dashurinë dhe harmoninë.

Peshoret: Janë shenja e bashkëpunimit, e marrëdhënieve, e komunikimit me të tjerët dhe janë shenja që duan të marrin mendimin e të tjerëve. Janë të drejtë, janë shumë diplomatë dhe janë të rreptë.

Ngjyra më e pëlqyer është roza, e kaltër, jeshile e lehtë. Numrat më me fat janë 7, 16 dhe 25.

Akrepi: Kanë karakter të fortë, janë antagonistë, duan gjëra të forta, vjen në sfida shumë të rëndësishme. Janë misteriozë, nuk pranojnë kritika dhe janë të dashur e të sjellshëm.

Ngjyra që preferojnë janë bluja, e zeza, grija, vishnja. Numrat me fat janë 18, 17 dhe 26.

Shigjetarët: Ka të preferuar ngjyrën portokalli. Karakteristikat e tyre janë: Nuk janë të qëndrueshëm, janë optimistë dhe këmbëngulës. Janë njerëz që sjellin ndryshimin, filozofi të reja, udhëtime, kontakte etj. Mund të veshin dhe ngjyrën vishnjë, të kuqen dhe rozën.

Numrat më me fat janë 9, 18, 27.

Bricjapët: Kemi të bëjmë me njerëz seriozë, duan të jenë në qendër të punës, pushtetit. Janë shumë optimist, urrejnë papërgjegjshmërinë dhe veprojnë gjithmonë me logjikë.

Pëlqejnë ngjyrën kafe të errët, gri e errët, e zezë, preferojnë ngjyrat shik. Numrat më me fat janë 1 dhe 10.

Ujorët: Janë një nga shenjat më të përparuara, ose më moderne dhe shenja që kombinon shumë ngjyra dhe sjell modën. Mund të luajë me ngjyra moderne, ngjyrën blu elektrik, violet.

Karakteristikat, i dinë shumë mirë kufijtë e tyre, janë të ftohtë, i respektojnë shumë të tjerët. Numrat më me fat janë 2 dhe 11.

Peshqit: Janë shenja më romantike, më ekzotike, mund të lozim me ngjyrat rozë, me fantazinë, me ëndërrimet. Janë shumë ëndërrimtarë, ndihmojnë shumë të tjerët dhe janë punëtorë.

Numrat më me fat janë 1 dhe 12.