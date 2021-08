Sipas meteoalb: Zonat Bregdetare mbeten ne pjesen me te madhe te ditës ne dominimin e kthjellimeve. Ndersa ne pjesen tjeter te vendit pas mesdites priten kalime te pakta vranesirash, KU me te theksuara do te jene ne zonat malore.

Temperaturat e ajrit do te VIJOJNE te ulen ne mengjes, por rriten ne mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 13°C deri në 36°C.

Era do te fryjë e lehte ne toke dhe mesatare ne det me shpejtesi 35 km/h nga drejtimi Veriperendimor duke krijuar dallgëzim 3 balle.

Kosova

Kushtet e qendrueshme atmosferike do te jene dominuese ne Kosove, duke sjell gjate paradites dhe mbremjes mbizoterim te kthjellimeve. NDERSA ne orët e mesdites kemi kalime te lehta te vranesirave.

Maqedonia e Veriut

MV do te jete gjate paradites ne mbizoterimin e motit te kthjellet. NDERSA orët e mesdites sjellin kalime te pakta te vranesirav te perkoheshme, pasi mbrëmja dhe nata largojne vranesirat nga pjesa me e madhe e MV.