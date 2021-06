Sipas MeteoAlb sita nis me kthjellime në zonat perëndimore, por zonat lindore herë pas here do kenë kalime vranësirash.

Mesdita sjell shpeshtim të vranësirave në skajin verior dhe zonat lindore, duke lënë pjesën tjetër të Shqipërisë në ndikimin e motit të kthjellët. Këto kushte atmosferike mbeten deri mëngjesin pasardhës.

Temperaturat e ajrit rriten sërish lehtë në mëngjes por edhe në mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 9°C deri në 28°C.

Era do fryjë mesatare por herë pas here forcohet duke arritur shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke gjeneruar në det dallgëzim 4 ballë.

Kosova

Alternime kthjellimesh dhe vranësira të lehta dominojnë gjatë paradites në territorin e Kosovës. Parashikohet që pasditja dhe mbrëmja të vijojnë në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të lehta.

Maqedonia e Veriut

MV do të vijojë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, ku kthjellimet do të jenë dominuese duke filluar nga orët e para të ditës. Parashikohet që e gjithë dita e enjte të mbetet e kthjellët dhe me vranësira të lehta.

Rajoni dhe Europa

Europa Perëndimore dhe Brigjet e Detit të Zi mbeten në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, ku rrebeshet e shiut dhe stuhitë e erës do të jenë dominuese. Ndërsa me kthjellime do të paraqitet Gadishulli Skandinav, Europa Lindore dhe ajo Qendrore. Po ashtu në ndikimin e motit të kthjellët do të paraqiten dhe vendet e Rajonit të Mesdheut.

g.kosovari