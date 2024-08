Ish-presidenti Donald Trump tregoi një histori për gazetarët në lidhje me përfshirjen në një ulje emergjente të helikopterit me ish-kryebashkiakun e San Franciskos Willie Brown.

I pyetur nga një gazetar në lidhje me marrëdhënien e mëparshme të zv.presidentes Kamala Harris me Brown dhe nëse kjo e ndihmoi trajektoren e karrierës së saj, Trump tha se e njihte Brown shumë mirë dhe tregoi një histori në lidhje me incidentin e dyshuar të helikopterit.

“E njoh shumë mirë Willie Brown. Në fakt, unë zbrita me një helikopter me të. Menduam se ndoshta ky ishte fundi. Ne ishim në një helikopter duke shkuar në një vend të caktuar së bashku dhe pati një ulje emergjente”, u tha Trump gazetarëve të mbledhur në resortin e tij Mar-a-Lago në Florida për konferencën e tij të parë për shtyp që nga shpallja e biletës së Demokratëve.

“Kjo nuk ishte një ulje e këndshme dhe Willie ishte pak i shqetësuar. Kështu që unë e njoh atë, e njoh mjaft mirë. Dua të them, nuk e kam parë prej vitesh”, vazhdoi Trump.