Dixon Handshaw mendonte se ishte fëmijë i vetëm për pjesën më të madhe të jetës së tij. Por dekada pas adoptimit, 75-vjeçari mësoi se kishte disa motra dhe vëllezër, të cilët i takoi pikërisht në kohë për festat.

Gjatë fundjavës, Handshaw – i cili jeton në Karolinën e Veriut – fluturoi drejt Rochester, New York, ku u takua me disa nga gjysmë-vëllezërit e tij përpara festës vjetore të Krishtlindjes së familjes.

“Gjithë jetën kam ëndërruar të kem motra dhe vëllezër diku,” tha Handshaw për filialin e CNN, WHAM, i cili dokumentoi takimin e parë të motrave dhe vëllezërve në aeroport të premten. “Kjo është mrekullia ime e Krishtlindjes.”

Të shtunën, Handshaw takoi mbi 50 të afërm që nuk e dinte se ekzistonin deri më herët këtë vit, tha ai për CNN të martën. Tubimi, i cili përfshinte kushërinj dhe fëmijët e tyre, ishte një surprizë e bukur për Handshaw, i cili ishte i vetmi fëmijë i prindërve të tij adoptues dhe nuk ka fëmijë të tij.

“Nuk kam takuar kurrë dikë që ndan ADN-në time,” tha Handshaw. Por sapo takoi të afërmit, ndjenja e lidhjes ishte e menjëhershme, tha ai. “Ishte e mrekullueshme,” shtoi ai. “Nuk kam ndierë kurrë një shpërthim të tillë dashurie të pakushtëzuar si ai nga familja ime e re.”

I lindur në Buffalo, New York, në vitin 1949, Handshaw u adoptua kur ishte vetëm tre muajsh dhe pati një fëmijëri të lumtur, shtoi ai, duke theksuar se prindërit e tij ishin të sinqertë për adoptimin.

“Gjithmonë kam dashur t’i gjej ata, por Shteti i New York-ut i kishte mbyllur certifikatat e lindjes para adoptimit dhe ishte e pamundur të zbulohej,” tha Handshaw. Në vitin 2020, certifikatat origjinale të lindjes u hapën për të adoptuarit në New York pas miratimit të një ligji të vitit 2019.

Handshaw mori certifikatën e tij origjinale të lindjes në gusht të këtij viti, tha ai për CNN. Atëherë mësoi emrin e babait të tij biologjik: Robert “Bud” Romig.

Robert “Bud” Romig, babai biologjik i Dixon Handshaw.

“Gjëja e parë që bëra kur mora emrin e babait ishte ta kërkoja në Google, dhe më doli nekrologjia e tij,” tha Handshaw. “Jo vetëm që u shokova kur pashë se isha saktësisht si ai, por menjëherë kuptova se kisha gjithë këta vëllezër dhe një motër.”

Handshaw nuk e di pse u dha për adoptim, por ai di që babai i tij ishte një student i diplomuar në departamentin e fizikës në Universitetin Cornell. Nëna e tij ishte sekretare në departament, tha ai.

Nëna e tij biologjike nuk pati më fëmijë, tha Handshaw, por gjithmonë pyeste veten nëse babai i tij kishte fëmijë të tjerë.

Pas lindjes së Handshaw, Romig u vendos në Rochester me një grua që kishte tre djem të saj. Romig adoptoi tre djemtë, tha Handshaw. Çifti më vonë pati pesë fëmijë – katër djem dhe një vajzë. Handshaw kontaktoi Gary Romig, një nga djemtë e adoptuar të babait të tij, tha ai për CNN.

“Zgjodha Gary si personin që do të telefonoja sepse e dija që ishte i adoptuar dhe unë isha i adoptuar, dhe kështu mendova se ai do të ishte më mirëkuptues ndaj situatës sime,” tha Handshaw. Gary ishte në punë duke ngrënë drekë kur mori telefonatën e parë nga Handshaw, sipas WHAM.

“Pata një telefonatë dhe nuk e njoha numrin. Rrallë përgjigjem në telefon nëse nuk e njoh numrin. Por për ndonjë arsye, iu përgjigja,” tha Romig. “Dhe ai thotë, ‘Përshëndetje, unë quhem Dixon. A jeni ju Gary Romig?’ Unë i thashë, ‘Jam.’ Ai thotë, ‘Unë jam vëllai juaj,’ dhe unë jam si, ‘Çfarë?’”

Handshaw i dërgoi një foto të tij Gary-t, i cili menjëherë njohu fytyrën e njerkut të tij. “I dërgova një foto, dhe (Gary) ua dërgoi foton të gjithë motrave dhe vëllezërve,” tha Handshaw. “Ata thanë, ‘Është babai!’” Gary i mbajti motrat dhe vëllezërit e tij në ankth për dy orë e gjysmë përpara se t’u thoshte, ‘Ky është vëllai juaj i ri,’” tha Handshaw për CNN.

Edhe pse Handshaw nuk do ta kalojë Ditën e Krishtlindjes me familjen e tij të re, ai ka ndërmend të kalojë më shumë kohë me ta në të ardhmen.

“Ne do të shkojmë së bashku për kamping këtë verë,” tha ai, duke shtuar se ai dhe motrat e vëllezërit e tij tashmë kanë një grup të dedikuar tekstesh. “Jemi mbi të çdo ditë,” tha Handshaw. Për momentin, Handshaw dhe motrat e vëllezërit e tij po rikuperojnë kohën e humbur, por takimi i tyre ndodhi më mirë vonë se kurrë, theksoi ai.

“Pata prindër të mrekullueshëm adoptues. Ishin të mrekullueshëm. I dua dhe më mungojnë, por gjithmonë kam dashur motra dhe vëllezër, dhe tani i kam,” tha Handshaw për CNN. “Mendova se një ose dy do të ishin të mrekullueshëm. Pata gjashtë!”.