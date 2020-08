Ne Ditën Ndërkombëtare të Rinisë, ministrja e Shendetesise, Ogerta Manastirliu u eshte drejtuar me nje thirrje te forte gjithe te rinjve shqiptare.

Teksa shifrat e te infektuarave rriten dita dites, e bashke me ta shtohen mjerisht edhe viktimat, Manastirliu u ben apel te rinjve te heqin dore nga grumbullimet dhe festat, te bejne nje sakrifice te vogel per jeten e familjareve te tyre.

“Sa herë të dëgjoni deklarata të papërgjegjshme mbi ekzistencën e virusit, mendoni ju lutem për ata njerëz që po vuajnë në spital, për shkak se nuk mbushen dot me frymë, me virusin që u ka “pushtuar” mushkërinë. Mendoni pak për të afërmit, që presin me ankth për fatin e njerëzve të tyre të dashur”-apelon ajo.

Ministrja thekson se po bëhet maksimumi, me kapacitetet që jane në dispozicion dhe që nuk janë të pafundme, për të përballuar gjendjen e pandemisë.

“Por, nuk duhet të ushqejmë iluzione: Pa mirëkuptimin tuaj, pa bashkëpunimin me autoritetet shëndetësore dhe zbatimin e rregullave që këto autoritete kanë nxjerrë, kjo përpjekje bëhet shumë e vështirë”- thekson ajo.

Mesazhi i Manastirliut

Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Rinisë, unë kam një thirrje për të gjithë të rinjtë shqiptarë:

Ju lutem, zbatojini masat e thjeshta, për të shmangur infektimin nga Covid-19.