Negociatorët aktualë të Iranit synojnë plotësimin e angazhimeve të Memorandumin e Mirëkuptimit (MOU) dhe Teherani nuk do të hyjë në negociata të mëtejshme derisa të plotësohen kushtet e MOU-së së nënshkruar mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara.
Kështu u shpreh negociatori kryesor iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, në një intervistë për televizionin shtetëror të martën.Ghalibaf theksoi se Irani ka sovranitet në Ngushticën e Hormuzit së bashku me Omanin dhe nuk do të komprometojë kurrë mbi të drejtat e tij në këtë ngushticë.
Ai shtoi se kalimi pa pagesë në ngushticë është i lejuar vetëm për 60 ditë, sipas marrëveshjes së MOU-së.
“Ne ndjekim dialogun, por nëse dialogu nuk zbatohet, jemi të përgatitur edhe për luftë dhe do të përgjigjemi në përputhje me të”, tha Ghalibaf në intervistën për televizionin shtetëror.
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