Një intervistë e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, për Fox News ka shkaktuar tensione në qeverinë italiane, duke nxitur reagimin e menjëhershëm të kryeministres Giorgia Meloni dhe ministrit të Mbrojtjes, Guido Crosetto.
Sipas mediave italiane, Meloni dhe Crosetto kanë zhvilluar një bisedë telefonike urgjente pasi kanë dëgjuar deklaratat e Rutte-s lidhur me rolin e Italisë gjatë konfliktit mes SHBA-ve dhe Iranit. Në qeverinë italiane është krijuar bindja se deklaratat përmbanin të dhëna të pasakta dhe se mund të kishin një prapavijë politike.
Zyrtarët italianë kanë shprehur habi për faktin që NATO, e cila nuk ishte e përfshirë drejtpërdrejt në operacionet kundër Iranit, publikoi shifra që Roma i konsideron të pasakta. Sipas burimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, aktivitetet e zhvilluara nga bazat italiane kanë qenë rreth 200 dhe jo 500, siç u raportua nga Rutte gjatë intervistës.
Reagimi i qeverisë italiane erdhi përmes një deklarate zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes, me tone të pazakonta ndaj kreut të Aleancës Atlantike. Në Palazzo Chigi, deklaratat e Rutte-s janë cilësuar si të pakuptimta dhe të papajtueshme me faktet e njohura nga autoritetet italiane.
Një tjetër element që ka ngritur dyshime në Romë është koha e deklaratave, të bëra pak para një takimi të Rutte-s me presidentin amerikan Donald Trump. Brenda shumicës qeverisëse italiane janë shfaqur dyshime se pas kësaj lëvizjeje mund të ketë pasur ndikime politike nga Uashingtoni.
Qeveria italiane ka ritheksuar se gjatë konfliktit me Iranin janë lejuar vetëm aktivitete teknike dhe logjistike në bazat ushtarake italiane, ndërsa çdo kërkesë për përdorimin e tyre në operacione sulmuese është refuzuar.
Pas kontaktit mes Melonit dhe Rutte-s, NATO publikoi një sqarim me synimin për të zbutur polemikat, por kjo nuk duket se ka mjaftuar për të larguar rezervat e kryeministres italiane.
Pavarësisht tensioneve, Meloni mori pjesë në samitin e Berlinit së bashku me liderët kryesorë evropianë, në prag të takimit të NATO-s që do të zhvillohet më 7 korrik në Ankara dhe ku pritet të marrë pjesë edhe Donald Trump.
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