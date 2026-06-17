Sot, Italia arriti një sukses të madh në Evropë, pasi Parlamenti Evropian miratoi rregulloren e re evropiane mbi riatdhesimet, një vendim historik, rezultat kryesisht i punës së qeverisë italiane, e cila na lejon të riatdhesojmë shpejt ata që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Bashkimin Evropian, deklaroi kryeministrja Giorgia Meloni në një video në median sociale, të regjistruar, ndërsa ishte në Evian për samitin e G7-s, sipas https://www.ilrestodelcarlino.it/.
“Rregullorja parashikon gjithashtu mundësinë e hapjes së qendrave të riatdhesimit në vendet e treta, duke ndjekur kështu në mënyrë efektive rrugën e nisur nga qeveria italiane me protokollin me Shqipërinë, një zgjidhje inovative që e majta italiane dhe evropiane u përpoqën ta kundërshtonin me çdo kusht, por që, falë kësaj qeverie, tani është bërë një mjet i disponueshëm për të gjithë Evropën”, shtoi ajo.
“Mbroni kufijtë tanë, zvogëloni në mënyrë drastike zbarkimet, luftoni trafikantët e qenieve njerëzore, riatdhesoni menjëherë ata që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë me ne. Ne u premtuam italianëve se do ta ndryshonim Evropën dhe e kemi bërë këtë, me guxim, durim dhe vendosmëri, sepse busulla jonë është e qartë: respektoni programin e votuar nga qytetarët, pikë për pikë. Ne nuk do të ndalemi, do të ecim përpara”, përfundoi kryeministrja Meloni për çështjen në fjalë.
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